В Кремле ответили на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с Рождеством

Кремль сообщит, если президент России Владимир Путин решит поздравить главу Белого дома Дональда Трампа с Рождеством. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы сообщим», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также Песков рассказал, что проведет две встречи перед заседанием Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) и саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге: с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Заседание ЕАЭС намечено на 21 декабря в Санкт-Петербурге, днем позднее там же состоится неформальный саммит СНГ. Эти мероприятия традиционно проходят в канун Нового года.

До этого Песков сообщал, что на саммите СНГ Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер пообщается с каждым из них по отдельности.

Ранее Кремль сообщил о готовности Путина вести диалог с Макроном.