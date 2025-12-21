На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с Рождеством

Песков: Кремль сообщит, если Путин решит поздравить Трампа с Рождеством
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Кремль сообщит, если президент России Владимир Путин решит поздравить главу Белого дома Дональда Трампа с Рождеством. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы сообщим», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также Песков рассказал, что проведет две встречи перед заседанием Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) и саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге: с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Заседание ЕАЭС намечено на 21 декабря в Санкт-Петербурге, днем позднее там же состоится неформальный саммит СНГ. Эти мероприятия традиционно проходят в канун Нового года.

До этого Песков сообщал, что на саммите СНГ Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер пообщается с каждым из них по отдельности.

Ранее Кремль сообщил о готовности Путина вести диалог с Макроном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами