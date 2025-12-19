На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одной из стран ЕС подтвердили готовность принять встречу Путина и Трампа

Сийярто: Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа в любое время
Сергей Булкин/РИА Новости

Венгрия готова в любое время принять у себя встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также стать площадкой для мирных переговоров по Украине высокого уровня. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе с ТАСС.

«Мы, безусловно, готовы. Мы готовы к этому в любое время. Мы подтвердили эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве», — сказал он, говоря о месте проведения возможной встречи Путина и Трампа.

Сийярто добавил, что вопрос проведения встречи российского и американского лидеров в Будапеште не вызывает разногласий у обеих сторон. Он назвал это «большой честью» для Венгрии.

Министр также отметил, что Венгрия с самого начала конфликта на Украине выступает за мир и придерживается этой позиции, несмотря на «колоссальные политические нападки», которые обрушиваются на Будапешт.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о возможной встрече Путина и Трампа до Нового года даже не идет. Представитель Кремля подчеркнул, что встреча лидеров двух государств должна быть подготовлена.

Ранее Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным.

