Песков анонсировал участие Путина в пленарном заседании Совфеда

Песков: Путин в среду примет участие в пленарном заседании Совфеда

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Совфеда в среду, 24 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Вы знаете, что парламент России завершает осеннюю сессию, подводятся итоги. Кроме того, это год 25-летия реформы порядка формирования Совета Федерации и год пятилетия принятия поправок в Конституцию. Президент Путин выступит перед членами верхней палаты», — сказал представитель Кремля.

Также президент встретится с членами Правительства.

24 декабря Путин в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что работа нижней палаты российского парламента в осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной.

Накануне секретарь генерального совета фракции «Единой России» Владимир Якушев заявил, что работа депутатов партии по итогам осенней сессии Госдумы признана удовлетворительной. Он также отметил, что партия активно работала над проектом федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Госдума в 2025 году приняла 588 законов.