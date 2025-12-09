На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Александр Алимов стал замглавы МИД России

Путин назначил Александра Алимова замглавы МИД России
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел РФ Александра Алимова. Указ об этом размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

С 2022 года Алимов возглавлял департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России. Ранее он занимал должность заместителя постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2008–2012 годах Алимов работал старшим советником постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.

8 декабря министерство иностранных дел России сообщило о назначении Александра Калачева на пост нового генерального консула России в Стамбуле.

Ранее Путин назначил нового посла России в Австрии.

