На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ назначил нового генконсула России в США

МИД РФ назначил Николая Пукалова генконсулом России в США
true
true
true
close
МИД РФ

Российский МИД назначил новым генконсулом России в Хьюстоне, США, Николая Пукалова. Об этом сообщили в Telegram-канале дипведомства.

«Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Пукалов Николай Витальевич назначен генеральным консулом РФ в Хьюстоне, США», — говорится в сообщении.

На дипломатической службе Пукалов с 1992 года, в последнее время занимал пост начальника отдела в консульском департаменте МИД России.

Кроме того президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел РФ Александра Алимова. В 2008–2012 годах Алимов работал старшим советником постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.

8 декабря министерство иностранных дел России сообщило о назначении Александра Калачева на пост нового генерального консула России в Стамбуле. Александр Калачев сменил на этом посту Андрея Буравова.

Ранее Путин назначил посла России в Словакии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами