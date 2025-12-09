МИД РФ назначил нового генконсула России в США

Российский МИД назначил новым генконсулом России в Хьюстоне, США, Николая Пукалова. Об этом сообщили в Telegram-канале дипведомства.

«Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Пукалов Николай Витальевич назначен генеральным консулом РФ в Хьюстоне, США», — говорится в сообщении.

На дипломатической службе Пукалов с 1992 года, в последнее время занимал пост начальника отдела в консульском департаменте МИД России.

Кроме того президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел РФ Александра Алимова. В 2008–2012 годах Алимов работал старшим советником постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.

8 декабря министерство иностранных дел России сообщило о назначении Александра Калачева на пост нового генерального консула России в Стамбуле. Александр Калачев сменил на этом посту Андрея Буравова.

Ранее Путин назначил посла России в Словакии.