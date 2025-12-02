Назначен новый посол России в Словакии

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Андреева новым послом РФ в Словакии. Это следует из указа главы государства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом Путин освободил Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Польше.

Сергей Андреев — выпускник МГИМО МИД СССР. До этого он работал советником-посланником посольства России в Португалии, а также послом в Анголе (до 2002 года) и Норвегии (до 2010 года). Андреев находился на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Польше с 2014 года.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика придерживается конструктивного подхода к отношениям с Россией и заинтересована в перезапуске отношений по окончании конфликта на Украине. Премьер подчеркнул, что в действительности западные фирмы не покидали российский рынок. По его мнению, политика разрыва отношений с Москвой строилась на громких «моральных призывах», которые не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее Путин назначил нового посла России в Австрии.