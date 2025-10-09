Путин и Рахмон подписали новое соглашение

Путин и Рахмон подписали документ об углублении сотрудничества Москвы и Душанбе

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между двумя государствами. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в присутствии двух президентов состоялся обмен 15 подписанными документами.

До этого Путин сообщил, что обсудил с Рахмоном с глазу на глаз чувствительные моменты.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.

После подписания ряда договоров глава РФ примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе, помимо прочего, предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.

Ранее Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков.