Лидеры стран СНГ решили предоставить ШОС статус наблюдателя при Содружестве

Кремль: лидеры СНГ приняли решение о предоставлении ШОС статуса наблюдателя
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приняли решение о предоставлении Шанхайской Организации Сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... 18. Решение «О предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве независимых государств», — сказано в сообщении.

Саммит стран — членов СНГ проходит 10 октября в столице Таджикистана. Накануне президент РФ Владимир Путин провел переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, по итогам которых главы государств подписали 16 документов. Среди них — совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Душанбе, а также соглашение о взаимодействии Росгвардии и Национальной гвардии Таджикистана.

8 октября президент России прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня.

Ранее Путин поздравил ветеранов Антитеррористического центра СНГ с годовщиной создания структуры.

