FT узнала, чего опасаются в ЕС на фоне предупреждения Путина о российских активах

FT: в ЕС опасаются, что РФ конфискует активы Запада в качестве ответных мер
Francois Lenoir/Reuters

В ЕС опасаются, что Россия конфискует западные активы в ответ на использование ее замороженных средств в интересах Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников журналистов, «первой жертвой» может стать депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранятся около €260 млрд российских средств. В публикации отметили, что Центробанк уже подал к нему иск на сумму 18 трлн рублей.

В связи с этим премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил о «вредных последствиях» для всей Европы в случае изъятия активов РФ и передачи их Украине в рамках так называемого «репарационного кредита». Брюссель требует от партнеров по ЕС «неограниченных гарантий» на случай ответных мер со стороны Москвы. Однако другие страны считают это невозможным, говорится в статье.

Ожидалось, что решение по финансированию Украины в 2026–2027 годы, в том числе за счет выдачи замороженных активов России, будет приниматься на саммите ЕС в Брюсселе 18–19 декабря. Однако 17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сняла этот вопрос с повестки саммита.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что конфискация активов резко снизит доверие к еврозоне. По его словам, в настоящее время правительство России прорабатывает пакет ответных мер, если подобное решение будет принято.

Ранее сообщалось, что ЕС будет считать катастрофой провал экспроприации активов России.

