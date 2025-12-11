Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Ирака, Ирана и Пакистана в Туркмении

Песков: Путин встретится в Ашхабаде с Пезешкианом, Рашидом и Шарифом

Президент РФ Владимир Путин на полях Международного форума в Ашхабаде встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, также на форуме ожидается встреча Путина с президентами Туркмении и Турции Сердаром Бердымухамедовым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В прошлый раз президент России посещал Ашхабад в октябре 2024 года. Тогда Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

О том, что Путин в середине декабря отправится в Туркмению на форум, в начале месяца сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отмечал, что глава республики Бердымухамедов просил, чтобы Путин обязательно приехал на мероприятие.

