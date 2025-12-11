На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Ирака, Ирана и Пакистана в Туркмении

Песков: Путин встретится в Ашхабаде с Пезешкианом, Рашидом и Шарифом
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на полях Международного форума в Ашхабаде встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, также на форуме ожидается встреча Путина с президентами Туркмении и Турции Сердаром Бердымухамедовым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В прошлый раз президент России посещал Ашхабад в октябре 2024 года. Тогда Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

О том, что Путин в середине декабря отправится в Туркмению на форум, в начале месяца сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отмечал, что глава республики Бердымухамедов просил, чтобы Путин обязательно приехал на мероприятие.

Ранее в Туркмении предложили исламским странам создать единый энергетический пояс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами