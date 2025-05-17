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В Туркмении предложили исламским странам создать единый энергетический пояс

Бердымухамедов: исламские страны могут сформировать единый энергопояс в Евразии
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Исламским странам необходимо создать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

По его словам, подход Ашхабада к международному экономическому сотрудничеству опирается на приоритетность развития связей в энергетической и технологической сферах. То же касается усиления взаимодействия в транспортно-логистической области.

«В этом контексте считаю, что исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы», — отметил Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что реализация данной инициативы позволит объединить крупные сырьевые и индустриальные центры. Более того, многим государствам удастся сократить пути доставки различных товаров и энергоносителей.

Как сказал председатель Народного совета Туркмении, формирование единого пояса — это возможность оказать положительное влияние на торгово-тарифную политику в мире и общее состояние глобальной экономики.

Ранее в Туркмении заявили о готовности поставлять газ в страны — члены Европейского союза.

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