Стало известно о планах Путина посетить Туркмению

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в форуме Международного года мира и доверия, который пройдет в Туркменистане. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он рассказал, что глава государства посетит Туркмению по приглашению президента этой республики Сердара Бердымухамедова. По словам Ушакова, последний просил, чтобы Путин обязательно приехал на мероприятие.

«Планируется 13 декабря участие нашего президента в <...> форуме Международного года мира и доверия. Этот форум и вообще это событие, этот визит посвящен 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана», — сказал помощник российского лидера.

С 4 по 5 декабря Путин посетит Индию с рабочим визитом. Ожидается, что глава государства проведет переговоры с индийским коллегой Дроупади Мурму. Также в Кремле анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов.

Как рассказал Ушаков, было очень много желающих попасть в делегацию РФ на поездку Путина в Индию. Однако Москва должна следовать тем протокольным установкам, которые предложил Нью-Дели. Поэтому состав российской делегации пришлось «резать по живому», подчеркнул Ушаков.

Ранее президент РФ провел переговоры со специальным посланником американского коллеги Стивеном Уиткоффом.