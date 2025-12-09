На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин признался, что иногда ездит без мигалок и кортежей

Путин: я иногда езжу по-тихому, без мигалок и кортежей
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин признался, что иногда ездит «по-тихому», без мигалок и кортежей. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Когда езжу, как, может быть, странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда и езжу, если правду говорить, по-честному, иногда по-тихому езжу, без всяких кортежей, такое тоже бывает», — сказал российский лидер.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что в насыщенных поездках у президента России нет времени на спорт, однако в РФ он старается заниматься им ежедневно. Зато во время поездок и переездов Путин иногда смотрит сериалы и фильмы. Политик предпочитает исторические и документальные ленты. Он выбирает их сам из «интересного и профессионально сделанного» российского кино, но прислушивается и к советам родственников, друзей и коллег.

Ранее Путин раскрыл, с какой привычкой он не расстанется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами