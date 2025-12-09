Путин признался, что иногда ездит без мигалок и кортежей

Президент России Владимир Путин признался, что иногда ездит «по-тихому», без мигалок и кортежей. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Когда езжу, как, может быть, странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда и езжу, если правду говорить, по-честному, иногда по-тихому езжу, без всяких кортежей, такое тоже бывает», — сказал российский лидер.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что в насыщенных поездках у президента России нет времени на спорт, однако в РФ он старается заниматься им ежедневно. Зато во время поездок и переездов Путин иногда смотрит сериалы и фильмы. Политик предпочитает исторические и документальные ленты. Он выбирает их сам из «интересного и профессионально сделанного» российского кино, но прислушивается и к советам родственников, друзей и коллег.

Ранее Путин раскрыл, с какой привычкой он не расстанется.