Путин рассказал, с какой привычкой он не расстанется

Путин заявил, что не расстанется с привычкой гасить свет перед сном

Президент России Владимир Путин гасит свет перед сном и не планирует расставаться с этой привычкой. Об этом глава российского государства рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Когда ухожу спать, везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. Это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — сказал он.

Президент отметил, что его родители перед сном везде выключали свет.

Также Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с главой государства Борисом Ельциным изначально заявил, что не готов занять руководящую должность. По словам Путина, он размышлял, что президентство для него значит, но в первую очередь думал, как решать поставленные перед страной задачи. Он признался, что сомневался в том, справится ли с президентскими обязанностями.

26 марта 2000 года Владимир Путин впервые был избран президентом Российской Федерации. C 31 декабря 1999-го он занимал должность исполняющего обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина. Всего у Путина на данный момент пять сроков на посту главы государства. С 2008 по 2012 год он возглавлял правительство РФ.

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