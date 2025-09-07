Песков рассказал, какие фильмы любит Путин

Российский президент Владимир Путин предпочитает исторические фильмы и сериалы, заявил ТАСС пресс-секретарь политика Дмитрий Песков на ВЭФ (Восточном экономическом форуме).

«Он (Путин. — «Газета.Ru») очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сериалы и фильмы глава государства иногда смотрит во время перелетов и переездов.

По словам Пескова, политик предпочитает российские картины, потому что сейчас много «интересного и профессионально сделанного» документального кино. Президент сам выбирает, что посмотреть, но прислушивается к советам родственников, друзей и коллег.

На ВЭФ представитель Кремля рассказывал, что глава государства «просто не хочет терять время» на фильмы и книги о себе. На этой неделе Путин сообщил, что не видел фильм «Кремлевский волшебник», где его сыграл британский актер Джуд Лоу. Политик признался, что услышал об этой ленте впервые.

