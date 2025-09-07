На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, какие фильмы любит Путин

Песков: Путин любит российские исторические и документальные фильмы
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин предпочитает исторические фильмы и сериалы, заявил ТАСС пресс-секретарь политика Дмитрий Песков на ВЭФ (Восточном экономическом форуме).

«Он (Путин. — «Газета.Ru») очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сериалы и фильмы глава государства иногда смотрит во время перелетов и переездов.

По словам Пескова, политик предпочитает российские картины, потому что сейчас много «интересного и профессионально сделанного» документального кино. Президент сам выбирает, что посмотреть, но прислушивается к советам родственников, друзей и коллег.

На ВЭФ представитель Кремля рассказывал, что глава государства «просто не хочет терять время» на фильмы и книги о себе. На этой неделе Путин сообщил, что не видел фильм «Кремлевский волшебник», где его сыграл британский актер Джуд Лоу. Политик признался, что услышал об этой ленте впервые.

Ранее Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли Путина.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами