В США уверены, что президент Венесуэлы напуган действиями Трампа

Белый дом: в США считают, что Мадуро напуган из-за действий администрации Трампа
Ariana Cubillos/AP

США утверждают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро напуган в результате действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Я считаю, что вполне правдиво, что Николас Мадуро очень напуган, и он действительно должен быть», — подчеркнула Левитт.

До этого Трамп заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро «сочтены». При этом американский лидер отказался исключить или подтвердить возможность отправки контингента вооруженных сил США в Венесуэлу.

7 декабря представители властей Кубы вступили в переговоры с США для обсуждения сценария «мира без режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро». Они обсудили картину мира без лидера Венесуэлы.

5 декабря Мадуро обратился к Трампу с предложением оставить ему в распоряжение $200 млн и предоставить политическое убежище в рамках «соглашения об отставке». За несколько дней до этого американский лидер объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний.

Ранее Мадуро серьезно усилил меры личной безопасности из-за давления США.

