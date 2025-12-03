На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадуро не ночует на одном месте и часто меняет телефоны из-за действий США

NYT: Мадуро серьезно усилил меры личной безопасности из-за давления США
Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не спит на одном месте и часто меняет свои телефоны из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

«По словам источников, Мадуро пытался защитить себя от потенциального точечного удара или рейда спецназа, часто меняя места ночлега и мобильные телефоны. Эти меры предосторожности усилились с сентября», — говорится в сообщении издания.

Источники газеты сообщили об атмосфере «напряженности и обеспокоенности», которая охватила ближайшее окружение президента Венесуэлы на фоне разговоров с США о свержении Мадуро.

При этом, как сообщается, сам Мадуро считает, что сохраняет контроль над ситуацией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовятся начать наземную операцию в Венесуэле — удары по целям будут наноситься не только на море, но и на суше. Ранее Трамп поставил президенту Николасу Мадуро ультиматум покинуть страну до 28 ноября, а после его отказа объявил воздушное пространство Венесуэлы «полностью закрытым».

Ранее сообщалось, что США готовят план на случай ухода Мадуро с поста президента.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
