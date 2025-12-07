Глава МВД Бенина заявил о провале попытки госпереворота

Глава МВД Бенина: порядок в стране после попытки переворота восстановлен

Глава МВД Бенина Алассан Сейду объявил о возвращении порядка в стране после попытки госпереворота, сообщает France Info.

«Министр внутренних дел Бенина объявил, что попытка государственного переворота провалена», — говорится в публикации.

Утром 7 декабря группа военных объявила в эфире национального телевидения о госперевороте, смещении с должности президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позже СМИ передавали, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает контроль над ситуацией. Также сообщалось, что в Котону, крупнейшем городе республики, слышна стрельба.

Посольство РФ в Бенине порекомендовало россиянам, находящихся в этой стране, не выходить из дома.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. Президент Патрис Талон находится у власти с 2016 года, в апреле следующего года в стране должны пройти президентские выборы, на которых он баллотироваться не будет.

Ранее в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало.