Россиян предупредили об опасности в Бенине

Посольство РФ порекомендовало россиянам быть осторожными в Бенине
Vladimir Dvoynikov/Shutterstock/FOTODOM

Посольство России порекомендовало согражданам, находящимся в африканском Бенине, не выходить из дома на фоне прошедшего там госпереворота. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине. До дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности», — написали дипломаты.

Консульский отдел посольства будет закрыт по техническим причинам до 11 декабря, предупредили в дипмиссии.

7 декабря в эфире национального телевидения военные Республики Бенин объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. Президент Патрис Талон находится у власти с 2016 года, в апреле следующего года в стране должны пройти президентские выборы.

Ранее в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало.

