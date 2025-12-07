На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков считает, что на переговорах с США был сделан шаг вперед

Ушаков: Россия и США сделали шаг в понимании позиций друг друга на переговорах
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская Федерация и США сделали шаг вперед в лучшем понимании позиций друг друга на переговорах президента России Владимира Путина и специального посланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы сделали (шаг. — ред.) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга», — сказал он.

По словам Ушакова, РФ и США ведут стыковку положений, которые определят судьбу будущего документа по украинскому урегулированию.

В настоящее время, отметил Ушаков, речь идет не о перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования.

Ушаков также заявил, что нынешняя американская администрация демонстрирует, что отличается от той, которая стала зачинщиками конфликта на Украине.

5 декабря Белый дом представил обновленную стратегию нацбезопасности США. В частности, в качестве приоритетов в документе обозначена необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией.

Ранее на Западе заявили, что европейские лидеры готовятся к выходу Трампа из переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами