Ушаков считает, что на переговорах с США был сделан шаг вперед

Ушаков: Россия и США сделали шаг в понимании позиций друг друга на переговорах

Российская Федерация и США сделали шаг вперед в лучшем понимании позиций друг друга на переговорах президента России Владимира Путина и специального посланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы сделали (шаг. — ред.) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга», — сказал он.

По словам Ушакова, РФ и США ведут стыковку положений, которые определят судьбу будущего документа по украинскому урегулированию.

В настоящее время, отметил Ушаков, речь идет не о перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования.

Ушаков также заявил, что нынешняя американская администрация демонстрирует, что отличается от той, которая стала зачинщиками конфликта на Украине.

5 декабря Белый дом представил обновленную стратегию нацбезопасности США. В частности, в качестве приоритетов в документе обозначена необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией.

Ранее на Западе заявили, что европейские лидеры готовятся к выходу Трампа из переговоров по Украине.