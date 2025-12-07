Ушаков сравнил администрации США в связи с конфликтом на Украине

Нынешняя американская администрация демонстрирует, что отличается от той, которая развила конфликт на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом «Россия 1» Павлом Зарубиным, комментарий опубликован в его Telegram.

«Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, они всячески подчеркивают, что они разные, что [президент США Дональд] Трамп — это другой человек, у него идеология другая. Каждую минуту подчеркивают, что при Трампе это бы не началось», — сказал дипломат.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обновленную стратегию нацбезопасности США, заявил, что ему «отрадно видеть», как в документе обозначен взгляд США в сторону диалога с Россией, однако нужно еще увидеть, как эта стратегия будет реализована. Он также назвал Трампа более сильным политиком, чем его предшественники.

Обновленную стратегию нацбезопасности США Белый дом представил 5 декабря. В ней, в частности, обозначена необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине, восстановление стратегической стабильности с Россией, требование к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону. Кроме того, подчеркивается, что НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс».

Ранее в ЕС испугались, что Трамп может придумать новый план по Украине.