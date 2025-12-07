РФ и США обсуждают трудные моменты для будущего документа по Украине

Ушаков: РФ и США ведут стыковку трудных моментов для будущего документа по Украине

Россия и США ведут стыковку положений, которые определят судьбу будущего документа по украинскому урегулированию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным, видео опубликовано в Telegram-канале «Вести».

«Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа», — сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что некоторые вопросы по Украине требуют от США «радикальных изменений в их бумагах».

В настоящее время, отметил Ушаков, речь идет не о перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования.

Ушаков также заявил, что нынешняя американская администрация демонстрирует, что отличается от той, которая стала зачинщиками конфликта на Украине.

5 декабря Белый дом представил обновленную стратегию нацбезопасности США. В частности, в качестве приоритетов в документе обозначена необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией.

Ранее на Западе заявили, что европейские лидеры готовятся к выходу Трампа из переговоров по Украине.