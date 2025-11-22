На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных боевиков ХАМАС в Газе

Нетаньяху: Израиль устранил пятерых высокопоставленных боевиков ХАМАС в Газе
Abir Sultan Pool/Reuters

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) ликвидировала пятерых высокопоставленных радикалов ХАМАС в секторе Газа в ответ на якобы нарушение режима прекращения огня со стороны палестинского движения. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Сегодня (22 ноября. — «Газета.Ru») движение ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛ. В ответ Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС», — сказал он.

По словам главы еврейского государства, Израиль, в свое очередь, полностью соблюдает режим прекращения огня. Нетаньяху отметил, что за весь период с момента заключения сделки десятки бойцов ХАМАС пересекли линию позиций Израиля для совершения атак.

Израильский премьер также призвал посредников надавить на ХАМАС в целях выполнения последними своей части соглашения по плану президента США Дональда Трампа, а именно передало тела трех последних заложников.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. 29 октября премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что обе стороны конфликта выразили стремление соблюдать перемирие.

При этом в тот же день Дональд Трамп заявил, что Израиль имеет право возобновить боевые действия, если представители ХАМАС откроют огонь по бойцам ЦАХАЛ. Также американский лидер выразил уверенность, что никаких существенных угроз для перемирия в секторе Газа нет.

Ранее ХАМАС заявил о готовности возобновить боевые действия в Газе.

Война в Газе
