Посол Палестины в Австрии назвал крайне хрупким перемирие в секторе Газа

Посол Палестины Шафи обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня
Mohammed Salem/Reuters

Перемирие в секторе Газа остается крайне хрупким, так как израильские войска не соблюдают условия соглашения о прекращении огня. Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделал посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

Дипломат отметил, что перемирие в секторе Газа нельзя назвать стабильным.

«Оно даже очень хрупкое», — подчеркнул он.

По словам Шафи, из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже после заключения перемирия пострадали сотни палестинцев. Около 260 из них спасти не удалось, сказал посол.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. 29 октября премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани рассказал, что обе стороны конфликта выразили стремление соблюдать перемирие.

При этом в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль имеет право возобновить боевые действия, если представители ХАМАС откроют огонь по бойцам ЦАХАЛ. Также американский лидер выразил уверенность, что никаких существенных угроз для перемирия в секторе Газа нет.

Ранее в Турции обвинили Израиль в систематическом нарушении режима прекращения огня.

