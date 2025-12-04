На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высказался о введении единой валюты БРИКС

Путин: сейчас нет цели создания единой валюты в рамках БРИКС
Александр Щербак/РИА Новости

На данный момент не стоит задачи создания единой валюты в рамках БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

«Никогда не надо спешить, и тогда не будешь совершать грубых ошибок», — сказал он.

Путин привел в пример страны Евросоюза. Он обратил внимание, что в систему единой валюты (евро) некоторые страны были введены в тот момент, когда они не были к этому готовы.

При этом российский лидер призвал шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС.

В июле Путин говорил о необходимости расширять использование национальных валют во взаиморасчетах между странами БРИКС. Глава государства обращал внимание, что в 2024 году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Америка как основатели объединения, а также Египет, Индонезия, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7.

