Путин прилетел в Индию

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели, где президента России встретил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
На четверг у российского лидера запланирована неформальная встреча «тет-а-тет» с индийским премьером.
Глава государства должен также встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.
Тем временем плакаты с фотографиями Путина и Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели.
Официальный визит Путина в Индию продлится до 5 декабря.
Ранее в правительстве Индии сообщили о редком жесте Моди по отношению к Путину.