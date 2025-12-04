На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин прилетел в Индию

Путин приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели, где президента России встретил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

На четверг у российского лидера запланирована неформальная встреча «тет-а-тет» с индийским премьером.

Глава государства должен также встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Тем временем плакаты с фотографиями Путина и Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели.

Официальный визит Путина в Индию продлится до 5 декабря.

Ранее в правительстве Индии сообщили о редком жесте Моди по отношению к Путину.

