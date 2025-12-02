На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина

МИД Индии: визит Путина даст импульс развитию стратегического партнерства с РФ
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Индию придаст импульс развивающемуся стратегическому партнерству двух стран. Об этом заявили в индийском МИД, пишет ТАСС.

«Сотрудничество [России и Индии] расширяется, визит [Путина], конечно, внесет вклад в этот процесс», — сказали в министерстве.

В МИД уточнили, что в рамках этого саммита будут обсуждаться региональные и международные вопросы.

Поездка Путина в Индию запланирована на 4-5 декабря. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом Индии Дроупади Мурму. В Кремле анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что Индия и КНР смогут урегулировать взаимные проблемы для сохранения глобальной стабильности. Он уточнил, что РФ намерена развивать отношения как с Индией, так и с Китаем. Представитель Кремля назвал эти страны «самыми мудрыми в мире» и выразил надежду, что им хватит мудрости, чтобы решить все проблемы.

Ранее Песков ответил на вопрос о давлении Трампа на Индию и КНР из-за российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами