В МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина

Визит президента России Владимира Путина в Индию придаст импульс развивающемуся стратегическому партнерству двух стран. Об этом заявили в индийском МИД, пишет ТАСС.

«Сотрудничество [России и Индии] расширяется, визит [Путина], конечно, внесет вклад в этот процесс», — сказали в министерстве.

В МИД уточнили, что в рамках этого саммита будут обсуждаться региональные и международные вопросы.

Поездка Путина в Индию запланирована на 4-5 декабря. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом Индии Дроупади Мурму. В Кремле анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что Индия и КНР смогут урегулировать взаимные проблемы для сохранения глобальной стабильности. Он уточнил, что РФ намерена развивать отношения как с Индией, так и с Китаем. Представитель Кремля назвал эти страны «самыми мудрыми в мире» и выразил надежду, что им хватит мудрости, чтобы решить все проблемы.

Ранее Песков ответил на вопрос о давлении Трампа на Индию и КНР из-за российской нефти.