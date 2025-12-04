На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке Нью-Дели к визиту Путина

РИА Новости: улицы Нью-Дели подготовили к визиту Путина
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Улицы Нью-Дели подготовили к визиту президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже в четверг, 4 декабря, начнется двухдневный визит российского лидера в Индию, в ходе которого Путин встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и обсудит вопросы двусторонних отношений, а также международной повестки.

В рамках подготовки в городе разместили плакаты с надписью «Добро пожаловать» на русском языке по пути из аэропорта к резиденции, в которой остановится глава государства.

Помимо этого, в ходе этого визита Путин встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

3 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита Путина в Индию стороны планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений.

Ранее Путин раскрыл объем торговли с Индией, осуществляемый в нацвалютах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами