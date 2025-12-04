Стало известно о подготовке Нью-Дели к визиту Путина

Улицы Нью-Дели подготовили к визиту президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже в четверг, 4 декабря, начнется двухдневный визит российского лидера в Индию, в ходе которого Путин встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и обсудит вопросы двусторонних отношений, а также международной повестки.

В рамках подготовки в городе разместили плакаты с надписью «Добро пожаловать» на русском языке по пути из аэропорта к резиденции, в которой остановится глава государства.

Помимо этого, в ходе этого визита Путин встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

3 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита Путина в Индию стороны планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений.

Ранее Путин раскрыл объем торговли с Индией, осуществляемый в нацвалютах.