На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков рассказал о планах по соглашениям в ходе визита Путина в Индию

Ушаков: в ходе визита Путина в Индию будут подписаны более 15 соглашений
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита главы государства Владимира Путина в Индию стороны планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего в присутствии лидеров состоится церемония обмена десятью документами межправительственного и межведомственного характера,» — сказал Ушаков.

По его словам, также будет подписано свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими структурами.

Государственный визит Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

Во время поездки запланировано подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами