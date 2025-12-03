Ушаков рассказал о планах по соглашениям в ходе визита Путина в Индию

Ушаков: в ходе визита Путина в Индию будут подписаны более 15 соглашений

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита главы государства Владимира Путина в Индию стороны планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего в присутствии лидеров состоится церемония обмена десятью документами межправительственного и межведомственного характера,» — сказал Ушаков.

По его словам, также будет подписано свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими структурами.

Государственный визит Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

Во время поездки запланировано подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.