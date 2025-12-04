Путин раскрыл объем торговли с Индией, осуществляемый в нацвалютах

Путин: свыше 90% взаимной торговли РФ и Индии осуществляется в нацвалютах

Свыше 90% взаимных расчетов РФ и Индии осуществляются в нацвалютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

Российский лидер также рассказал, как РФ и Индия справляются с ограничениями в торговле.

«Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации ЦБ России и индийских коллег. Мы последовательно осуществляем эту работу», — отметил он.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия и Индия имеют масштабный план сотрудничества на будущее, в том числе в технологической, космической сферах, а также в ядерной энергетике.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита Путина в Индию стороны планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений.

Государственный визит главы государства в Индию запланирован на 4-5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.