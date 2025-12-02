На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что на Западе хотят обвинить РФ в срыве переговоров

Путин: Европа хочет обвинить Россию в сворачивании урегулирования по Украине
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Страны Запада хотят обвинить Россию в сворачивании урегулирования по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин после выступления на форуме «Россия зовет!», пишет РИА Новости.

«Когда они пытаются якобы внести изменения в предложение (президента США Дональда) Трампа, мы видим, все эти изменения направлены только на одно – на то, чтобы вообще заблокировать мирный процесс», — сказал он.

Путин отметил, что страны ЕС выдвигают такие требования, которые для РФ являются абсолютно неприемлемыми. После того, как Москва их не принимает, у Европы появляется повод обвинить Россию в затягивании мирного процесса.

Российский президент также отметил, что Россия действует хирургически на Украине, это «не война», а в случае нападения Европы будет иначе.

Путин также заявил, что Российская Федерация в ответ на атаки на танкеры расширит номенклатуру ударов по портам Украины и по судам, заходящим туда.

Ранее Путин заявил о полном контроле россиских войск в Купянске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами