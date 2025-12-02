Путин заявил, что на Западе хотят обвинить РФ в срыве переговоров

Страны Запада хотят обвинить Россию в сворачивании урегулирования по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин после выступления на форуме «Россия зовет!», пишет РИА Новости.

«Когда они пытаются якобы внести изменения в предложение (президента США Дональда) Трампа, мы видим, все эти изменения направлены только на одно – на то, чтобы вообще заблокировать мирный процесс», — сказал он.

Путин отметил, что страны ЕС выдвигают такие требования, которые для РФ являются абсолютно неприемлемыми. После того, как Москва их не принимает, у Европы появляется повод обвинить Россию в затягивании мирного процесса.

Российский президент также отметил, что Россия действует хирургически на Украине, это «не война», а в случае нападения Европы будет иначе.

Путин также заявил, что Российская Федерация в ответ на атаки на танкеры расширит номенклатуру ударов по портам Украины и по судам, заходящим туда.

Ранее Путин заявил о полном контроле россиских войск в Купянске.