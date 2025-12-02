На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили предупреждения Путина в адрес Евросоюза

Депутат Новиков: Путин предупредил жаждущий войны ЕС о готовности к конфликту
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин послал предупреждение Евросоюзу, который стремится спровоцировать военный конфликт, о готовности Москвы к противостоянию. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, Путин предупредил – если для Европы так принципиально не дать заключить мир и «шаг за шагом взвинчивать спираль конфронтации», и она так жаждет войны с Россией, не желая обсуждать это, то Москва «готова к такому сценарию».

Сделав подобные заявления перед встречей с Уиткоффом Путин определил поле для дальнейших переговоров. Новиков не исключил, что представители Москвы и Вашингтона встретятся еще не раз для достижения результата.

«Переговоры для того и существуют, чтобы те позиции, которые стороны не устраивают, были обсуждены, откорректированы и приведены к общему знаменателю, если, конечно, это окажется возможным. Если это окажется невозможным, то могут следовать и второй, и третий, и какой угодно еще раунд переговоров», — сказал депутат.

До этого Путин отметил, что Евросоюз мешает мирному процессу, который организовал президент США Дональд Трамп. Европейские страны, по словам президента, «до сих пор живут в иллюзиях» о нанесении России стратегического поражения, «хотя головой понимают, что это невозможно».

«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что на Западе хотят обвинить РФ в срыве переговоров.

