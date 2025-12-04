Трамп допустил нормализацию торговых отношений РФ и США

Трамп: Россия настроена на нормализацию торговых связей с США

Россия хотела бы нормализации торговых связей с США. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Честно говоря, я думаю, что они хотели бы торговать с США», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Данное заявление глава Белого дома сделал после беседы с спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые ранее провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ноябре Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией.

2 декабря глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер российской экономики помог ей адаптироваться к санкциям. Она отметила, что российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор.

Ранее российский посол рассказал о роли экономической дипломатии в переговорах с Западом.