Российский посол рассказал о роли экономической дипломатии в переговорах с Западом

Посол РФ Келин: экономическая дипломатия не играет роли в переговорах с Западом

Экономическая дипломатия сейчас не играет роли в переговорах между Россией и Западом, поскольку для обсуждения экономических вопросов необходимо снять санкции,. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью журналистке Хэдли Гэмбл, главному международному корреспонденту медиакорпорации IMI, сообщает РИА Новости.

«На данный момент экономическая дипломатия не играет серьезной роли, потому что у нас нет торговых отношений ни с Европой, ни с США из-за санкций», — сказал он.

По словам дипломата, против России было введено около 40 тысяч рестрикций, отмена которых поспособствует возобновлению экономических отношений России с западными странами.

2 декабря глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер российской экономики помог ей адаптироваться к санкциям. Она отметила, что российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор.

