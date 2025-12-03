На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции готовятся к возобновлению переговоров по Украине

Эрдоган заявил Макрону, что добивается новых встреч по Украине в Стамбуле
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил главе Франции Эммануэлю Макрону, что ведет контакты с представителями России и Украины для возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает ТАСС.

Эрдоган заявил, что Турция прилагает максимальные усилия для того, чтобы конфликт между Украиной и Россией завершился справедливым и прочным миром. По словам политика, республика готова сделать все возможное, чтобы как можно скорее «открыть дверь к миру».

Турецкий лидер подчеркнул, что для достижения устойчивого мира на Украине нужно наиболее эффективно использовать дипломатические средства, и что Анкара будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку процессу достижения перемирия и последующим усилиям.

19 ноября Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава Турции напомнил, что республика приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

Ранее в Турции допустили четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины в ближайшее время.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
