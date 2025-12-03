На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роскосмос» и департамент космоса Индии подпишут меморандум о взаимопонимании

Ушаков: РФ и Индия подпишут меморандум о жидкостных ракетных двигателях
Vladimir Baranov/Global Look Press

Государственная корпорация «Роскосмос» и департамент космоса Индии планируют подписать меморандум о взаимопонимании в области производства жидкостных ракетных двигателей. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, со стороны «Роскосмоса» документ подпишет его генеральный директор Дмитрий Баканов.

В период с 4 по 5 декабря президент РФ Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом. Ожидается, что во время поездки он проведет встречу с индийским коллегой Дроупади Мурму. Кроме того, в Кремле анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов.

2 декабря министерство иностранных дел Индии выразило надежду, что визит российского лидера в республику придаст импульс развивающемуся стратегическому партнерству двух стран.

На следующий день Ушаков сообщил, что желающих войти в состав делегации РФ на визит Путина в Индию было очень много. Как он сказал, с российской стороны наблюдается огромный интерес к сотрудничеству с азиатской республикой. Однако Москва должна следовать тем протокольным установкам, которые предложил Нью-Дели. В связи с этим состав делегации РФ пришлось «резать по живому», подчеркнул помощник главы государства.

Ранее в Кремле оценили позицию Индии по урегулированию на Украине.

