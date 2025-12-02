В Кремле оценили позицию Индии по урегулированию на Украине

Россия ценит позицию Индии по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с индийскими СМИ, передает Sputnik India.

«Мы высоко ценим позицию Индии в отношении украинского урегулирования», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва также ценит готовность Нью-Дели принимать участие в поиске мирного решения вооруженного конфликта на Украине. Песков отметил, что Индия, а также ее премьер-министр Нарендра Моди готовы слушать позицию российской стороны, и это способствует взаимопониманию.

В сентябре индийский премьер после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. заявил, что Нью-Дели поддерживает прилагаемые Вашингтоном усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее МИД Украины обратился к Китаю и Индии из-за России.