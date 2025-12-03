Ушаков заявил, что состав делегации РФ на визит в Индию «резали по живому»

Состав делегации РФ, которая будет сопровождать президента страны Владимира Путина в ходе визита в Индию, пришлось «резать по живому». Об этом журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, количество желающих принять участие в переговорах в Индии было очень большим. Тем не менее Москва должна следовать тем протокольным установкам, которые предложил Нью-Дели.

«Нам, честно говоря, приходилось резать по-живому, сокращать некоторых желающих принять участие, потому что интерес к сотрудничеству с Индией, можно сказать, огромен», — подчеркнул Ушаков.

В конце ноября пресс-служба Кремля сообщила, что Путин с 4 по 5 декабря посетит Индию с рабочим визитом. Ожидается, что в ходе поездки российский лидер проведет встречу с индийским коллегой Дроупади Мурму. Также в Кремле анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов.

2 декабря в министерстве иностранных дел Индии выразили надежду, что визит президента РФ в республику придаст импульс развивающемуся стратегическому партнерству двух стран. Как рассказали в ведомстве, в рамках предстоящего саммита будут обсуждаться международные и региональные вопросы.

Ранее Государственная дума РФ ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных сил и оружия.