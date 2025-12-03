На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии Путин распишется сразу в нескольких книгах почетных гостей

Ушаков: Путин оставит в Индии записи сразу в трех книгах почетных гостей
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Благодаря протокольным требованиям Нью-Дели президент России Владимир Путин лишь за один день визита сделает сразу три записи в книгах почетных гостей. Об этом в ходе брифинга рассказал помощник российского главы Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Так, по словам Ушакова, глава государства посетит мемориал Махатмы Ганди, где «возложит венок и сделает запись в книге почетных гостей».

Проведя переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадском дворце, российский глава «сделает запись в книге почетных гостей», рассказал Ушаков.

После посещения президентского дворца и переговоров с главой индийского государства Драупади Мурму Путин также оставит запись.

«То есть три записи президент сделает в ходе визита Так предлагает индийская сторона. Ну а мы, естественно, откликнулись на эту просьбу», — сказал помощник президента России.

До этого Ушаков рассказал, что неформальная встреча Путина и Моди пройдет в четверг, 4 декабря и будет носить закрытый характер.

Официальные переговоры сторон состоятся в пятницу, 5 декабря в узком составе. Затем переговоры продолжатся в расширенном составе.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.

