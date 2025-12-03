Ушаков раскрыл подробности о неформальной встрече Путина и Моди

Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдет 4 декабря и будет носить закрытый характер. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«По прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции», — заявил он.

По словам Ушакова, встреча будет проходить в формате тет-а-тет. Помощник российского лидера добавил, что это событие, по его оценке, станет одним из ключевых пунктов визита Путина, потому что во время подобных доверительных контактов обсуждаются самые важные и чувствительные вопросы.

После встречи представители стран выступят с заявлением для представителей СМИ, однако отдельного пресс-подхода президента РФ не запланировано.

Поездка Путина в Индию запланирована на 4-5 декабря. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

Во время поездки запланировано подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.