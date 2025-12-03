На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата официальных переговоров Путина и Моди в Индии

Ушаков: официальные переговоры Путина и Моди состоятся 5 декабря в Индии
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут официальные переговоры 5 декабря. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Состоится (5 декабря — прим. ред.) беседа Владимира Владимировича Путина с премьер-министром Моди в узком составе. И затем переговоры продолжатся в расширенном составе», — сказал Ушаков.

Поездка Путина в Индию запланирована на 4-5 декабря. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом страны Дроупади Мурму. В Кремле анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что Индия и КНР смогут урегулировать взаимные проблемы для сохранения глобальной стабильности. Он уточнил, что РФ намерена развивать отношения как с Индией, так и с Китаем. Представитель Кремля назвал эти страны «самыми мудрыми в мире» и выразил надежду, что им хватит мудрости, чтобы решить все проблемы.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.

