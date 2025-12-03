На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине

Sky: заявление Путина о Красноармейске стало четким сигналом Западу по Украине
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина о Красноармейске (украинское название – Покровск) стало сигналом странам Запада якобы об «усилении» требований Москвы по Украине в рамках переговоров с американской стороной. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Неслучайно накануне визита делегации США в Москву Россия объявила о явном взятии Покровска (Красноармейска – «Газета.Ru») — ключевого стратегического объекта в Донецкой области. Это послание было призвано утвердить доминирование России и, как следствие, усилить ее требования, а не ослабить их», — говорится в сообщении.

Накануне Путин еще раз пригласил иностранных журналистов, в том числе и украинских, посетить Красноармейск и Купянск, чтобы увидеть все своими глазами. Он отметил, что опасность в городе сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают.

До этого глава государства рассказал, что Красноармейску придавалось особое значение обеими сторонами. По его словам, этот город является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО. Отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужными Генштаб РФ, отметил Путин.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской области.

