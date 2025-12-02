На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин подтвердил приглашение иностранным журналистам посетить Красноармейск

Путин пригласил иностранную прессу посетить Красноармейск
true
true
true

Президент России Владимир Путин пригласил иностранных журналистов, в том числе и украинских посетить Красноармейск (украинское название Покровск), чтобы увидеть все своими глазами. Об этом он сообщил во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

Он отметил, что опасность в городе сохраняется для журналистов, но российские военкоры работают в Красноармейске.

До этого президент России рассказал, что Красноармейску придавалось особое значение обеими сторонами. По его словам, этот город является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО, отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужными Генштаб РФ, отметил Путин.

Лидер России добавил, что Красноармейск являлся мощным укрепрайоном Вооруженных сил Украины, но сегодня он полностью находится в руках российских вооруженных сил.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки «Центр» с освобождением Красноармейска.

2 декабря в оборонном ведомстве объявили, что подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

Ранее российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской области.

