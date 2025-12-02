Путин рассказал о значении Красноармейска для России и Украины

Красноармейску (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике придавалось особое значение обеими сторонами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает РИА Новости.

По словам президента, Красноармейск — это хороший плацдарм для решения всех задач СВО.

«Отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужными Генштаб РФ», — отметил Путин.

Лидер России добавил, что Красноармейск являлся мощным укрепрайоном Вооруженных сил Украины, но сегодня он полностью находится в руках российских вооруженных сил.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов группировки «Центр» с освобождением Красноармейска.

По словам Белоусова, в настоящее время 506-я и 1435-я мотострелковые полки штурмовыми подразделениями активно продвигаются вперед на Красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки «Центр».

Министр отметил, что Красноармейск имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения российских войск. Он также поблагодарил командование и личный состав подразделений за успешное выполнение задач, а также выразил уверенность в продолжении осуществления поставленных задач.

2 декабря в оборонном ведомстве объявили, что подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

