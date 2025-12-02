Силы ВС РФ освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное Запорожской области.

Отмечается, что в ходе этого операции украинская армия потерял более 265 военнослужащих, а также 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 американского производства и склад материальных средств.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска вошли в Красный Лиман.

Глава государства в свою очередь заметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО принадлежит ВС РФ.

Ранее стало известно, что ВС России в 2025 году взяли под контроль 275 населенных пунктов в зоне СВО.