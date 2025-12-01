В Эстонии высказались об атаках на танкеры с российской нефтью

Украинским военным было бы неразумно атаковать танкеры с российской нефтью в Балтийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает ERR.

Подобные действия могут привести привести к экологической катастрофе.

«Через Финский залив проходит свыше 60% российского экспорта газа и нефти, и это по-прежнему колоссальная нагрузка», — напомнил он.

Цахкна добавил, что Украина «имеет право уничтожать военные объекты РФ». Однако объекты в международных водах — «немного другая ситуация».

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Ранее военблогер рассказал о возмездии ВС России за удары по танкерам в Черном море.