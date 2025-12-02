На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Рубио отодвинули от переговоров по Украине

The Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от переговоров по Украине
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер «фактически оттеснили на второй план» государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в том, что касается переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет британская газета The Times.

В статье говорится, что Кушнер и Уиткофф «стали ведущими переговорщиками» с Российской Федерацией.

Кроме того, в публикации утверждается, что Рубио считается «более благосклонно настроенным к Украине», а также то, что он помог переработать состоящий из 28 пунктов мирный план США по Украине, первоначально согласованный Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября.

2 декабря Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча проходит в Кремле.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит с Уиткоффом понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Рубио высказался о месте России в урегулировании конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами