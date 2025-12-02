СМИ: Рубио отодвинули от переговоров по Украине

The Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от переговоров по Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер «фактически оттеснили на второй план» государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в том, что касается переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет британская газета The Times.

В статье говорится, что Кушнер и Уиткофф «стали ведущими переговорщиками» с Российской Федерацией.

Кроме того, в публикации утверждается, что Рубио считается «более благосклонно настроенным к Украине», а также то, что он помог переработать состоящий из 28 пунктов мирный план США по Украине, первоначально согласованный Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября.

2 декабря Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча проходит в Кремле.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит с Уиткоффом понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Рубио высказался о месте России в урегулировании конфликта на Украине.