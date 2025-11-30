Рубио высказался о месте России в урегулировании конфликта на Украине

Россия должна стать «частью уравнения» по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Рубио, «другая сторона вовлечена и должна быть частью уравнения». Он уточнил, что переговоры по Украине должны продолжиться на следующей неделе. Для этого специальный посланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер проведет переговоры с Уиткоффом в Москве в первой половине следующей недели. По словам представителя Кремля, Уиткофф встретится с Путиным до поездки президента в Индию, которая запланирована на 4-5 декабря.

По всей видимости, основной целью визита Уиткоффа в Москву станет обсуждение нового мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. 24 ноября пункты мирного договора представители США обсудили с делегацией Украины и лидерами европейских государств в Женеве.

Ранее Путин заявил, что мирный план Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине.