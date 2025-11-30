На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио высказался о месте России в урегулировании конфликта на Украине

Рубио: Россия должна стать частью уравнения по украинскому урегулированию
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия должна стать «частью уравнения» по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Рубио, «другая сторона вовлечена и должна быть частью уравнения». Он уточнил, что переговоры по Украине должны продолжиться на следующей неделе. Для этого специальный посланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер проведет переговоры с Уиткоффом в Москве в первой половине следующей недели. По словам представителя Кремля, Уиткофф встретится с Путиным до поездки президента в Индию, которая запланирована на 4-5 декабря.

По всей видимости, основной целью визита Уиткоффа в Москву станет обсуждение нового мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. 24 ноября пункты мирного договора представители США обсудили с делегацией Украины и лидерами европейских государств в Женеве.

Ранее Путин заявил, что мирный план Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине.

Переговоры о мире на Украине
