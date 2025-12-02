Рубио заявил, что мир на Украине может наступить только при посредничестве США

Рубио: конфликт на Украине может быть урегулирован только при посредничестве США

Конфликт на Украине может быть урегулирован только при посредничестве США, поэтому спецпосланник американского президента Стив Уиткофф находится сейчас в Москве. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент США Дональд Трамп является единственный в мире лидером, «который может помочь прекратить» этот конфликт.

«Именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, (спецпосланник американского лидера. — «Газета.Ru») Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну», — сказал Рубио в ходе заседания кабмина в Белом доме.

