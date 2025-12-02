На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил, что мир на Украине может наступить только при посредничестве США

Конфликт на Украине может быть урегулирован только при посредничестве США, поэтому спецпосланник американского президента Стив Уиткофф находится сейчас в Москве. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент США Дональд Трамп является единственный в мире лидером, «который может помочь прекратить» этот конфликт.

«Именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, (спецпосланник американского лидера. — «Газета.Ru») Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну», — сказал Рубио в ходе заседания кабмина в Белом доме.

Ранее Рубио высказался о месте России в урегулировании конфликта на Украине.

