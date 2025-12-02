На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп: Европа покупает оружие для Украины у США по полной стоимости

Трамп: Европа покупает у США оружие по полной стоимости для передачи Украине
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы покупают у Вашингтона оружие НАТО по полной стоимости для его передачи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейские страны платят нам за оборудование 100% стоимости, а затем поставляют его на Украину или что там с ним делают», — сказал американский лидер на заседании правительства.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не собирается нападать на европейские страны. Глава государства также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу.

25 ноября представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению президента страны Дональда Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО.

Позднее телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты предупредили Украину о том, что больше не в состоянии обеспечить непрерывные поставки оружия и систем противовоздушной обороны для эффективной защиты ее инфраструктуры.

Ранее Зеленский призвал Запад не прекращать военную помощь Украине после удара ВС РФ.

